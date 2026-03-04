Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ: Иран нашел «ахиллесову пяту» в стратегии США и Израиля

SC: действия Ирана обнажили пробелы в стратегии США и Израиля
Satish Kumar/Reuters

Военная стратегия Ирана обнажила пробелы в операции США и Израиля. Об этом заявил британский журналист Мартин Джей в статье для журнала Strategic Culture.

«Иран уже одержал ряд побед всего за 24 часа, и на этот раз их готовность была очевидна, что, как ни посмотри на конфликт, безусловно, является следствием предыдущих действий Трампа в июне, когда он бомбил иранские ядерные объекты с согласия иранских лидеров», — сообщает Джей.

Автор считает, что решающим фактором конфликта станет стоимость нефти. Так, по его мнению, это обстоятельство определит, насколько долго Израиль и Соединенные Штаты смогут продолжать военную операцию, так как Иран уже перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто наблюдал за происходящим.

Джей считает, что блокада Ормузского пролива — лишь одна из ошибок США и Израиля. Джей подчеркивает, что еще одной серьезной ошибкой станет вовлечение в конфликт других стран Персидского залива, поскольку это нанесет удар по их экономике.

До этого сообщалось о том, что наземная операция в Иране может обернуться крахом для президента США Дональда Трампа. Так как подобное решение будет не только эскалацией конфликта, но и полной сменой парадигмы военной кампании, а для Америки, весьма вероятно, крупной военной катастрофой.

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!