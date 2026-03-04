СМИ: Иран нашел «ахиллесову пяту» в стратегии США и Израиля

Военная стратегия Ирана обнажила пробелы в операции США и Израиля. Об этом заявил британский журналист Мартин Джей в статье для журнала Strategic Culture.

«Иран уже одержал ряд побед всего за 24 часа, и на этот раз их готовность была очевидна, что, как ни посмотри на конфликт, безусловно, является следствием предыдущих действий Трампа в июне, когда он бомбил иранские ядерные объекты с согласия иранских лидеров», — сообщает Джей.

Автор считает, что решающим фактором конфликта станет стоимость нефти. Так, по его мнению, это обстоятельство определит, насколько долго Израиль и Соединенные Штаты смогут продолжать военную операцию, так как Иран уже перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто наблюдал за происходящим.

Джей считает, что блокада Ормузского пролива — лишь одна из ошибок США и Израиля. Джей подчеркивает, что еще одной серьезной ошибкой станет вовлечение в конфликт других стран Персидского залива, поскольку это нанесет удар по их экономике.

До этого сообщалось о том, что наземная операция в Иране может обернуться крахом для президента США Дональда Трампа. Так как подобное решение будет не только эскалацией конфликта, но и полной сменой парадигмы военной кампании, а для Америки, весьма вероятно, крупной военной катастрофой.

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.