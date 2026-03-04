Размер шрифта
Россиянам напомнили о важных изменениях в системе ЖКХ с марта

Эксперт Золоев: крайний срок оплаты ЖКХ переносится на 15-е число месяца
Александр Авилов/Агентство «Москва»

С 1 марта 2026 года в России крайний срок оплаты услуг ЖКХ переносится на 15-е число каждого месяца, а управляющие компании ждут новые правила отчетности и лицензирования. Об этих и других грядущих новшествах для собственников жилья «Газете.Ru» рассказал Евгений Золоев, генеральный директор УК СК10.

Вступил в силу единый регламент оплаты жилищно-коммунальных услуг, который устанавливает обязательные сроки для всех регионов и управляющих компаний. Теперь россияне будут получать платежные документы не позднее 5-го числа каждого месяца, а крайний срок внесения платежей переносится на 15-е число включительно.

«Ранее сроки оплаты и доставки счетов варьировались в зависимости от региона и управляющей организации, при этом платежи обычно необходимо было вносить до 10-го числа. Изменение в первую очередь направлено на то, чтобы обеспечить своевременную оплату услуг ЖКХ — как правило, к середине месяца граждане получают зарплату и имеют возможность оплатить коммуналку без начисления пеней», — пояснил эксперт.

С первого весеннего месяца также установлены государственные тарифы на техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Для домов, подключенных к природному газу, ответственность за проведение указанных работ возлагается на ГРО. В случае использования сжиженного газа соответствующие услуги будет оказывать поставщик сжиженного углеводородного газа. При баллонном газоснабжении работы будут выполняться уполномоченным поставщиком.

«Это позволит развивать конкурентную среду на рынке. В связи с данными нововведениями управляющим компаниям предстоит провести актуализацию данных об обслуживающих организациях, перезаключить или скорректировать текущие договоры, а также учесть возможное изменение стоимости услуг при формировании бюджета и информировать жильцов о новых правилах», — подчеркнул он.

С 1 марта 2026 управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы также обязаны предоставлять собственникам помещений и размещать в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) ежегодный отчет о своей деятельности. Отчеты будут включать детальную информацию о доме, перечень и стоимость выполненных работ, данные о сборах и расходах, а также сведения о претензионно-исковой работе. Такая стандартизация призвана дать жителям возможность реально оценивать, как расходуются их средства.

Еще одним значимым изменением, которое вступило в силу с 1 марта 2026, является внедрение электронных паспортов для многоквартирных домов. Эти цифровые документы аккумулируют сведения о каждом здании: от идентификационных данных и статуса аварийности до информации о состоянии конструктивных элементов и инженерных систем.

«Внедрение электронных паспортов обеспечит оперативный доступ к актуальной информации о жилом фонде, что, в свою очередь, повысит эффективность управления им. Для управляющих компаний это станет ценным инструментом для отслеживания состояния зданий и составления планов ремонтных работ», — резюмировал он.

Ранее россиянам назвали работающие способы, как сэкономить на ЖКХ в 2026 году.

 
