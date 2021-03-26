Норвегия продлила приостановку использования AstraZeneca

Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал необходимым провести дополнительные исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca, поэтому решение о ее использовании отложено до середины апреля. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение до 15 апреля», — приводятся слова директора института Камиллы Столтенберг.

Аналогичное решение уже приняла Дания. В то же время Швеция, Финляндия и Исландия возобновили вакцинацию для старшего населения.

До этого стало известно, что AstraZeneca хочет выпустить вакцину от COVID-19 в виде спрея.

Ранее 24 страны приостановили использование вакцины фармкомпании AstraZeneca из-за побочных эффектов — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.