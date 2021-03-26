В Тюменской области пьяный водитель школьного автобуса перевозил детей

В Тюменской области водитель школьного автобуса перевозил детей в пьяном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

«Инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД на автодороге Богандинский — Червишево — Чаплык отстранили от управления школьным автобусом водителя, находившегося в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что 63-летний водителей вез на автобусе 19 детей из села Большие Арияры в Червишевскую школу. Инспектор почувствовал от мужчины резкий запах алкоголя, освидетельствование показало 30 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. До того, как водитель сел за руль, он прошел медицинский контроль в сельской больнице. По его словам, он не употреблял алкоголь ни вечером, ни утром — пил только ягодный морс.

На мужчину поставили протокол за управление транспортом в состоянии опьянения. Детей довез до школы другой автобус.

Ранее в Приморье пьяный угонщик автобуса без прав протаранил патрульные автомобили.