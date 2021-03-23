Pfizer начала ранние клинические испытания таблетки от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала ранние клинические испытания лекарства от COVID-19 в виде таблетки, принимаемой перорально, сообщает CNBC.

«Борьба с пандемией COVID-19 требует как профилактики с помощью вакцины, так и целевого лечения тех, кто заразился вирусом», — заявил в пресс-релизе главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен.

Компания Pfizer утверждает, что во время доклинических испытаний, которые проходили на протяжении месяца, лекарство в виде таблетки, уже продемонстрировало потенциал в лечении болезни.

Представитель компании сообщил, что Pfizer к 6 апреля, на весенней сессии Американского химического общества, сообщит детали по новому лекарству от коронавируса.

Ранее Pfizer заявила ЕС о недопустимости блокировки поставок вакцин в Британию.