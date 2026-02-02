В файлах Эпштейна нашли переписку с министром из Словакии

В опубликованных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле детьми, обнаружилась переписка с бывшим главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, где обсуждались «хорошенькие девушки» в Молдавии. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Согласно переписке за январь 2019 года, Лайчак, занимавший тогда пост председателя ОБСЕ и главы словацкого МИД, писал Эпштейну из Молдавии, передавал ему привет и отмечал, что «девушки и правда хорошенькие». Позже экс-дипломат упоминал о девушках также на Украине и в Румынии.

31 января Лайчак, имя которого приводится в файлах Эпштейна 346 раз, подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам Лайчак заявлял, что никогда не получал от Эпштейна предложений об интимных встречах с женщинами и не принимал участие в подобных мероприятиях.

1 февраля минюст США среди материалов по делу Эпштейна опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в переписке Эпштейна обсуждали Зеленского.