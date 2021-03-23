Суд арестовал бизнесмена Шпигеля по делу о взятках губернатору Белозерцеву

Басманный суд Москвы на 2 месяца взял под стражу бывшего члена Совета Федерации, главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Шпигелю меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, защита бизнесмена собирается обжаловать решение суда.

«Защита просила суд избрать Шпигелю более мягкую меру пресечения в связи с тяжелым состоянием здоровья. Мы будем обжаловать принятое решение об аресте в апелляционной инстанции», — отметил собеседник агентства.

По данным агентства, Шпигеля отправят в СИЗО «Матросская тишина», так как там есть тюремная больница.

Ранее суд арестовал жену бизнесмена Шпигеля по делу пензенского губернатора.

Вечером 22 марта стало известно, что бизнесмен Борис Шпигель был госпитализирован из здания суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела о коррупции губернатора Белозерцева.