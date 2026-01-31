СМИ сообщили, когда стартуют переговоры России и США в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, прибывший в Майами, отправился на переговоры с американской делегацией. Как сообщает «Интерфакс» начало встречи запланировано на восемь утра по американскому времени (16:00 мск).

По словам журналистов, Дмитриев уже покинул свой отель и отправился на переговоры.

Дмитриев ранее подтвердил, что прилетел в США — в одной из соцсетей он сообщил, что «снова в Майами».

До этого появилась информация, что 31 января Дмитриев прибудет в Майами для того, чтобы встретиться с членами администрации президента США. Этот визит пройдет в преддверии очередного раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, запланированных на 1 февраля. При этом цель и предмет переговоров не уточнялись.

23-24 января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в нем приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона. В рамках закрытой встречи стороны обсудили остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс.