Армия

Российские военные уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ «Кракен»

Бойцы РФ разбили взвод элитного подразделения ВСУ «Кракен» под Константиновкой
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В ходе освобождения поселка Бересток, расположенного у южной границы Константиновки в ДНР, российские военнослужащие уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения «Кракен». Об этом РИА Новости сообщил старший стрелок группировки войск «Юг» с позывным «Орех».

По его словам, российским бойцам удалось проникнуть в тыл противника, где располагались позиции ВСУ, удерживаемые боевиками «Кракена».

«Контакты у нас были — это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <...> В результате всей операции мы ликвидировали целый взвод противника», – рассказал военнослужащий.

После зачистки территорий российские бойцы обнаружили большое количество медикаментов и экипировки иностранного производства.

Он также добавил, что вооружение противника состояло исключительно из западных образцов.

«У всех, с кем у нас были контакты, были М-образные винтовки — американские М16», – заключил старший стрелок.

В начале декабря сообщалось об уничтожении боевика «Кракена» в Харьковской области.

Ранее ВСУ перебросили колумбийских наемников к Константиновке.
 
