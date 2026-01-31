Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Премьеры Британии и Японии вспомнили об Украине на переговорах

Стармер и премьер Японии Такаити обсуждали на переговорах ситуацию на Украине
Global Look Press

Британский премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции после переговоров с японской коллегой Санаэ Такаити упомянул Украину.

Глава правительства Соединенного Королевства поблагодарил премьер-министра Японии за «твердое лидерство в поддержке Украины». Такаити во время своего выступления упомянула, что на переговорах обсуждались ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

В середине января Такаити и премьер Италии Джорджа Мелони в ходе прошедшей в Токио встречи договорились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку республики.

Позднее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк рассказала, что Япония в 2026 году выделит Украине $6 млрд на гуманитарную и медицинскую поддержку. Киев уже получил от Токио более 2,5 тыс. электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок и основное оборудование для обслуживания и восстановления энергосистемы страны.

Ранее были опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о 30-дневном перемирии на Украине.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!