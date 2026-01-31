Премьеры Британии и Японии вспомнили об Украине на переговорах

Стармер и премьер Японии Такаити обсуждали на переговорах ситуацию на Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции после переговоров с японской коллегой Санаэ Такаити упомянул Украину.

Глава правительства Соединенного Королевства поблагодарил премьер-министра Японии за «твердое лидерство в поддержке Украины». Такаити во время своего выступления упомянула, что на переговорах обсуждались ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

В середине января Такаити и премьер Италии Джорджа Мелони в ходе прошедшей в Токио встречи договорились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку республики.

Позднее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк рассказала, что Япония в 2026 году выделит Украине $6 млрд на гуманитарную и медицинскую поддержку. Киев уже получил от Токио более 2,5 тыс. электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок и основное оборудование для обслуживания и восстановления энергосистемы страны.

Ранее были опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о 30-дневном перемирии на Украине.