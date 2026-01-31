Размер шрифта
Сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС

Гросси заявил о кратковременном отключении электроснабжения на Чернобыльской АЭС
Gleb Garanich/Reuters/Архив

Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) на короткое время осталась без питания в связи со сбоем в энергетической системе Украины. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментарий которого опубликован на странице международного агентства в социальной сети X.

По словам специалиста, утром украинские атомные электростанции временно снизили выработку электроэнергии. При этом на площадке Чернобыльской АЭС «полностью пропало внешнее электроснабжение». Гросси уточтонил, что питания не было в течение короткого промежутка времени.

«Украина работает над стабилизацией энергосети и восстановлением генерации; прямого влияния на ядерную безопасность не ожидается», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

В то же время он отметил, что общая ситуация в сфере энергетики на Украине остается нестабильной.

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения. Причиной послужил технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

В Киеве и Харькове была полностью приостановлена работа метрополитенов. В пяти областях — Киевской, Черновицкой, Харьковской, Житомирской и Черкасской — ввели аварийные отключения света. Компания ДТЭК заявила, что специалистам удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры в столице. В свою очередь, пресс-служба «Укрэнерго» сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме по-прежнему очень высок.

Ранее в Раде допустили принудительную эвакуацию киевлян из-за повреждений энергетических объектов.
 
