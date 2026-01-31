Размер шрифта
В Москве и Санкт-Петербурге откроются визовые центры Японии

Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге откроются 12 февраля
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге начнут прием заявлений с 12 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре», — сообщили в японском посольстве в Москве.

Аналогичное сообщение распространило генконсульство Японии в Санкт-Петербурге. Дипломаты добавили, что консульский сбор за подачу документов составит 970 рублей на одного заявителя.

До этого японское посольство заявило, что не будет вводить визовые сборы для россиян. В диппредставительстве отметили, что плата с россиян будет взиматься только за услуги сотрудников визовых центров. Также дипломатическая миссия сообщила, что, несмотря на значительный поток туристов из России, в процедуре получения визы не планируются изменения, независимо от продолжительности поездки.

Ранее стало известно, что японские авиакомпании ждут возобновления рейсов в Россию.
 
