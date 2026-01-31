Размер шрифта
Следственный комитет проводит проверку по факту избиения мальчика в лыжном лагере

По факту избиения ребенка в лыжном лагере проводится проверка
Сергей Бобылев/РИА Новости

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту избиения мальчика в лыжном лагере под Выборгом, передает Telegram-канал 78.

Занимающиеся в лыжном лагере дети и их родители утверждают, что случай воспитательного процесса с ударами тапком по ягодицам ребенка не был избиением.

Одна из мам заявила, что ребенок сам лег на мат и был готов к наказанию. Она заявила, что таким методом прививают ответственность за совершенные проступки и действия, ребята в лагере это поддерживают.

Сейчас родители, чьи дети занимаются в лагере, дают показания в СК.

Мальчика наказали ударом тапком за то, что он выругался матом. Утверждается, что он не возражал против наказания. Сам ребенок попросил маму оставить его в лагере. Он не видит в ситуации ничего критичного.

В начале смены в лагере детей знакомят с правилами и распорядком. Также их предупреждают о возможных наказаниях.

Ранее тренер крупной сети фитнес-залов ударил ногой в живот женщину.
 
