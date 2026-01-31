Шаляпин и Погребняк раскрыли свой главный страх на Мальдивах: «Как мы там держимся?»

Певец Шаляпин и Мария Погребняк признались, что боятся летать на Мальдивах

Певец Прохор Шаляпин усомнился в безопасности авиаперелетов на гидросамолетах, которые совершают рейсы между островами на Мальдивах.

«Самолет держится на том, что несколько человек сидят и молятся. Среди этих людей я и всегда. Как мы там держимся? Я не понимаю!» — сказал певец, опубликовав ролик с борта.

По словам певца, это главный минус Мальдив, несмотря на то, что по большей части «они прекрасны». Свой пост артист подытожил фразой: «Эти маленькие самолетики — это нечто… Ужас аэрофоба».

В комментариях исполнителя поддержала блогерша Мария Погребняк, отметив, что на подобных рейсах летает с секундомером, считая каждую секунду в воздухе. Она призналась, что тоже боится летать.

«Так ты хотя бы легкая, как пушинка», — ответил ей Шаляпин.

