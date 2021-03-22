В Подмосковье собаки задушили шарфом ребенка во время игры

В Подмосковье 11-летняя девочка погибла от удушения шарфом во время игры с собаками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 21 марта в городе Истра.

«Девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор дома, где жила с семьей. Родители ребенка при этом находились в доме», — рассказали в ведомстве.

Ребенка без признаков жизни обнаружили соседи около 11 часов утра и сообщили об этом родителям.

Анализ показал, что две собаки породы кане-корсо, с которыми девочка была на прогулке, удушили ее, натянув шарф.

Следователи устанавливают причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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