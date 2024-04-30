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В Минобороны заявили о новых потерях ВСУ в Работино

Минобороны России: военные «Днепра» атаковали бригады пехоты ВСУ в Работино

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Украинские вооруженные силы потеряли солдат при перестрелке в районе Работино Запорожской области, заявили в Минобороны России. Об этом ведомство сообщило журналистам в сводке по состоянию на 30 апреля.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты», — говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе этих атак потеряли более 20 военных. В сводке уточняется, что подсчет потерь ведется по итогам столкновений в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области.

В апреле регулярно появлялись сообщения об улучшении позиций Вооруженных сил России в районе Работино. 14 апреля об этом сообщал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военные эксперты отмечали, что Работино стоит на перекрестке дорог, которые имеют большое значение для Украины и России. Например, одна из дорог ведет на берег Днепра и вглубь Запорожской области. В том числе в связи с этим в районе населенного пункта регулярно ведутся ожесточенные бои.

Ранее Кадыров опубликовал видео обстрела позиций ВСУ в районе Работино.

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