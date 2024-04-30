Пьяные россияне устроили стрельбу из окна ради развлечения

В Норильске двое пьяных молодых людей напились и устроили стрельбу из окна ради развлечения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 апреля. Двое приятелей 2001 года рождения устроили стрельбу из открытого окна квартиры, чтобы развлечься. Видео произошедшего попало в интернет, где его увидели сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники уголовного розыска установили личности участников инцидента. Их задержали и доставили в отдел полиции, чтобы провести проверку.

Сообщается, что по месту жительства одного из задержанных обнаружили и изъяли пистолет. Оружие, предположительно, охолощенное. Его отправили на экспертизу.

«Проводится проверка, по результатам которой полицейскими будет дана правовая оценка действиям норильчан», — сообщили в ведомстве.

Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал »Норильск NEWS». На кадрах видно, как молодые люди стреляют из окна.

Ранее прохожие с пистолетами вмешались в драку подростков у озера в Петербурге.