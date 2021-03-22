СК предъявил губернатору Пензенской области обвинение во взяточничестве

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам официальное обвинение в получении и даче взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Отмечается, что обвинения помимо Белозерцева предъявлены главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель, директору ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову.

В зависимости от степени тяжести преступления им инкриминируются дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).

По словам Петренко, в настоящее время следствие ходатайствует перед судом об аресте всех обвиняемых.

В понедельник, 22 марта, бывшего главу Пензенской области доставили в один из московских изоляторов. Ранее стало известно, что Белозерцев и другие фигуранты дела не признают вину в коррупции.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.