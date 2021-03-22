Собянин рассказал о создании парка «Яуза»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в понедельник о возобновлении работ по созданию парка «Яуза».

По его словам, речь идет о благоустройстве двух участков реки Чермянки и главного притоке Яузы в границах города.

По признанию Собянина, в прошлом году из-за пандемии коронавируса эти и ряд других проектов были поставлены на паузу.

Теперь работы по благоустройству будут проходит на территории почти 50 га, отметил столичный градоначальник в публикации на своем официальном сайте.

Будут предусмотрены удобные спуски к воде, скейт-парк, тренажеры, хоккейная коробка, корты для занятий теннисом.