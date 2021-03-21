В Италии решили провести исследование вакцины «Спутник V»

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани проведет исследование российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти, передает «Интерфакс».

«Через несколько дней будет заключено первое соглашение о проведении в институте «Спаланцани» научных испытаний вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что эти исследования позволят сделать скачок вперед в получении вакцин.