В Иране определили кандидатов на пост верховного лидера

Член Совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что совет уже определился с возможными кандидатурами на пост верховного лидера Республики. Его слова передает агентство Fars.

«Кандидаты на пост верховного лидера определены. В данный момент руководящий совет управляет страной, и, даст бог, в ближайшее время будет определен новый лидер революции», — сказал Хатами.

Накануне базирующееся в Лондоне иранское информагентство сообщило, что Совет аятолл назначил сына Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее взрывы прогремели в иранском городе Кум, где назначат верховного лидера.