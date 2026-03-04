Размер шрифта
Песков сделал заявление о нефти и газе для ЕС в связи с перекрытием Ормузского пролива

Песков: ЕС не просил РФ о поставках энергоносителей в связи с ситуацией в Иране
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Страны Европы не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива из-за ситуации в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, таких обращений не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что среди стран ЕС есть покупатели российской нефти. В пример пресс-секретарь привел Венгрию и Словакию, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны Киева.

«Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба», — объяснил представитель Кремля.

До этого глава минэнерго Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа из-за атак США на Иран.

3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, в Ормузском проливе. Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее Вучич предрек Европе «энергетический ад».

 
