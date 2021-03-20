В Саратовской области произошел разлив топлива из нефтепровода
Катерина Медведева
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В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода. Об этом сообщает ГУ МЧС России По региону.
«Поступила информация об утечке нефтепродуктов из нефтепровода «Самара – Тихорецк» филиала АО «Транснефть – Приволга» «Саратовское районное нефтепроводное управление», — говорится публикации на сайте ведомства.
Площадь разлива составляет около 700 квадратных метров.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам и угрозы загрязнения водоемов нет.
Ранее около 10 тонн нефтепродуктов разлилось под Оренбургом в аварии с большегрузом.
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