В Саратовской области произошел разлив топлива из нефтепровода

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода. Об этом сообщает ГУ МЧС России По региону.

«Поступила информация об утечке нефтепродуктов из нефтепровода «Самара – Тихорецк» филиала АО «Транснефть – Приволга» «Саратовское районное нефтепроводное управление», — говорится публикации на сайте ведомства.

Площадь разлива составляет около 700 квадратных метров.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам и угрозы загрязнения водоемов нет.

Ранее около 10 тонн нефтепродуктов разлилось под Оренбургом в аварии с большегрузом.