Греция предлагает РФ взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Посол Греции в России Екатерини Нассика в интервью телеканалу «Россия 24» высказала идею признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС.

«Нужно будет согласовать эту меру с властями», — заявила Нассика.

По словам посла, Греция будет признавать сертификаты о вакцинации «Спутником V», при условии перевода их на английский язык.

«Быть может, удастся упростить процесс, например автоматический перевод сертификатов мог бы помочь», — предложила Нассика.

После вакцинации россияне автоматически получают QR-код со встроенной в него ссылкой на сайт с информацией по прививке. На данном этапе греческие власти заявляют, что готовы принимать российских туристов начиная с 14 мая.

В России, в свою очередь, власти готовы разрешить свободный выезд граждан за рубеж, но настоятельно рекомендуют обратить внимание на ситуацию с коронавирусом на туристических направлениях.

Ранее стало известно, Россия разрабатывает проект сертификата о вакцинации от COVID-19.