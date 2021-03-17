Попова рассказала, как в Россию попадают новые штаммы коронавируса

Южноафриканский и британский варианты коронавируса были завезены в Россию людьми, посещавшими зарубежные страны, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Два случая выявления южноафриканского штамма были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южноафриканскую республику, а в другом случае – Занзибар. А британский штамм: чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа», – рассказала главный санитарный врач России.

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор внимательно следит за всеми изменениями внутри коронавируса, с высокой осторожностью относится к новым вариантам патогена и контролирует их присутствие у россиян.

По ее словам, на данный момент в России не зафиксировано ни одного случая тяжелого течения заболевания после заражения новыми вариантами.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса и еще 17 мутаций патогена. Коронавирус из ЮАР считается более заразным, чем его оригинальный предшественник.

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в России выявлено более 4,4 млн случаев заражения COVID-19, из них более 93 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек. 17 марта в России впервые с начала октября 2020 года было зарегистрировано меньше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.