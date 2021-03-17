Вирусолог раскрыл причину роста заболеваемости COVID-19 в России весной

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что весной в России возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, если люди не будут вакцинироваться. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам специалиста, на сегодняшний день заболеваемость в стране снижается, по прогнозам, весной данная тенденция может сохраниться.

Кроме того, вирусолог отметил, что пока неизвестно, насколько снизится число заражений в сутки, однако он уверен, что ситуация стабилизируется.

«В весенний период, к лету иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», – добавил Альтштейн.

Однако еще одной угрозой может стать появление и распространение новых штаммов COVID-19, добавил специалист.

Ранее международная группа ученых обнаружила, что весной люди могут стать более восприимчивы к коронавирусной инфекции из-за увеличения концентрации пыльцы в воздухе.