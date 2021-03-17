В США задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне

Американская полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки. Об этом сообщает Fox News.

Согласно представленным данным, злоумышленником оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Правоохранительные органы провели задержание после погони в округе Крисп.

При этом подозреваемые в вооруженных атаках на еще два спа-салона в Атланте остаются неизвестными.

Кроме того, стало известно о гибели одной из пострадавших в результате стрельбы. Таким образом, общее число жертв трех нападений поднялось до восьми человек.

Ранее стало известно, что в США семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах.