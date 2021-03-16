Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии

Гражданин России был захвачен в результате нападения пиратов на судно нидерландской компании De Poli Shipmanagement в Гвинейском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 11 марта около 15.00 по местному времени, примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). Большинство похищенных моряков являются филиппинцами, также есть граждане прибалтийских стран.

В компании, которой принадлежит судно, сообщили, что пока не удалось связаться с экипажем и людьми, которых контрабандисты удерживают. Также там подтвердили, что один из похищенных — россиянин. В общей сложности пропали 15 членов экипажа, еще шестеро моряков остались на корабле.