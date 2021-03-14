В Томске заподозрили сотрудницу полиции в сбыте наркотиков

В Томске возбудили уголовное дело в отношении дознавателя отдела полиции по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает СУ СК России по Томской области.

По предварительным данным, в марте 2021 года сотрудница правоохранительных органов незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 г, содержащее наркотическое средство мефедрон.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере», она арестована.

Ранее сообщалось, что в Волгограде полицейские подбросили наркотики мужчине по просьбе его жены.