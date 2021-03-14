В центре Москвы украли три городские велопарковки

В центре Москвы украли еще три городских велопарковки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Парковки, принадлежащие Центру организации дорожного движения, пропали на Большой Грузинской улице. Ущерб составил больше 83 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Причастных к преступлению ищут.

Несколькими днями ранее сообщалось о пропаже более 40 элементов велопарковок в районе Якиманка.