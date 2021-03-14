В центре Москвы украли три городские велопарковки
Катерина Медведева
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В центре Москвы украли еще три городских велопарковки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Парковки, принадлежащие Центру организации дорожного движения, пропали на Большой Грузинской улице. Ущерб составил больше 83 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о краже. Причастных к преступлению ищут.
Несколькими днями ранее сообщалось о пропаже более 40 элементов велопарковок в районе Якиманка.
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