Вильфанд рассказал, нужно ли бояться глобального потепления
Катерина Медведева
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, стоит ли бояться глобального потепления.
«Природные факторы все меньше влияют на изменение климата. И прорабатываются разные сценарии — концентрация парниковых газов будет увеличиваться немного или значительно», — рассказал он «Российской газете».
Синоптик отметил, что даже если появятся средства защиты, специальные фильтры и больше не будет парниковых газов, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет.
По его словам, изменение климата неизбежно, однако не следует ожидать, что зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев к концу тысячелетия.
Ранее ученые предрекли России катастрофически долгое лето.
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