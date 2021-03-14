Пострадавшие при крушении Ан-26 в Алматы прооперированы

Члены экипажа потерпевшего крушение в Алматы Ан-26 прооперированы, они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пострадавшим проведены операции, сделано все для их спасения. Остаются в реанимации. Текущее состояние оценивается как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины крушения самолета.