В Магадане школьника высадили из маршрутки в 20-градусный мороз

В Магаданской области прокуратура проверяет информацию, согласно которой в городе водитель маршрутки высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

«Проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке «Северное сияние» в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор области Сергей Носов пообещал держать эту ситуацию на контроле. Кроме того, он поручил провезти разъяснительную работу с перевозчиками.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы.