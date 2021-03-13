В России началась отдельные исследования вакцины «Спутник V» на онкобольных

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале отдельных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных.

«Отдельно сейчас исследования онкологических больных уже начались», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Гинцбург отметил, что противопоказанием к прививке является химеотерапия, прием препаратов, которые подавляют размножение клеток. В остальных случаях при онкологических заболеваниях прививка разрешена.

Специалист также рассказал, кому нельзя делать вакцину от COVID-19.