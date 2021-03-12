Депутат Мосгордумы задержан за участие в несогласованной акции

В Москве за участие в несогласованной акции задержан депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня задержали за участие в акции 23 января. Я в УВД по Тверскому району. Пишу объяснение», — сказал он.

Как сообщалось, 23 и 31 января в ряде крупных российских городов прошли несогласованные акции. Более 1250 жителей столицы были подвергнуты административному аресту.

До этого в МВД России рассказали о статистике возбуждения дел после незаконных акций протеста в Москве.