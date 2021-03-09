В Махачкале попали в больницу с отравлением 22 ребенка и двое взрослых
Катерина Медведева
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В Махачкале с признаками пищевого отравления госпитализировали 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Дагестана.
Отмечается, что отравились 22 ребенка и двое взрослых. «Заболевших детей и взрослых госпитализировали в больницу в Махачкале», — уточнили в ведомстве.
Состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести, тяжелых случаев нет. Причины отравления пока неизвестны.
До выяснения обстоятельств произошедшего жителям региона посоветовали пить кипяченую или бутилированную воду.
Ранее сообщалось, что в Дагестане более 20 человек отравились водой из крана в Каспийске.
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