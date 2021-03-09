Аргентина экстрадировала в РФ обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей

Аргентина решила экстрадировать в Россию колумбийца, который обвиняется в краже драгоценностей на 160 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.

Он сообщил, что по требованию Генпрокуратуры компетентные органы этой латиноамериканской страны выслали в Россию гражданина Колумбии Алехандро Валеро Валеро.

Согласно информации ведомства, в России мужчина обвиняется в краже в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 млн рублей. Инцидент произошел в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани. После совершения преступления Валеро Валеро скрылся.

Суд в Казани заочно арестовал мужчину, и тот был объявлен в розыск. В сентябре 2019 года обвиняемого задержали в Аргентине.

Ранее из банка в центре Москвы украли свыше 157 млн рублей.