Росрыболовство оценит ущерб водным ресурсам в результате аварии и пожара на Оби

Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии в акватории реки Обь для того, чтобы оценить возможный ущерб водным биологическим ресурсам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечается, в состав оперативной группы были включены представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и ФГБУ «Главрыбвод».

В ведомстве рассказали, что работы по оценке ущерба стартуют в воскресенье, 7 марта.

Ранее пожар на реке Обь, который произошел 6 марта из-за аварии на подводном нефтепроводе, был локализован. В результате инцидента пострадал один человек.