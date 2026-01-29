Размер шрифта
Верховный суд встал на сторону обманутой мошенниками пенсионерки

Верховный суд встал на сторону женщины, которая взяла кредит из-за мошенников
Shutterstock/FOTODOM

Ставшая жертвой мошенников жительница Петербурга обратилась в суд, чтобы не выплачивать кредит. Об этом сообщает Верховный суд.

Неизвестные связались с женщиной по телефону. Во время общения они заявили, что кто-то якобы пытается оформить на нее заем, а код из сообщения поможет отменить операцию.

«В действительности же эта комбинация цифр являлась согласием на его получение. Узнав необходимую информацию, злоумышленники списали со счета клиентки более 1,3 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка отправилась в суд. Она заявила, что мошенники ввели ее в заблуждение. При этом сотрудники банка якобы ничего не сделали, чтобы защитить ее от аферистов. Договор с финансовой организацией она потребовала признать недействительным.

В суде первой инстанции сочли, что женщина дала согласие на заключение. Помимо этого, у нее была возможность принять взвешенное решение.

Верховный суд не согласился с этим и отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее в Татарстане пара пенсионеров лишилась двух квартир и машины, поверив «сотрудникам ФСБ».
 
