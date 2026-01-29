Великобритания вытеснила российское судно из своих территориальных вод

ВМФ Британии увидел угрозу в судне «Синегорск» и вытеснил его из вод королевства

Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании увидел угрозу в российском судне «Синегорск» и вытеснил его из территориальных вод королевства. Об этом сообщает The Telegraph.

В публикации отмечается, что судно вошло в Бристольский залив и встало на якорь неподалеку от Майхендома. По данным издания, там проложены подводные телекоммуникационные кабели, которые соединяют Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией.

После того, как к судну для его осмотра направили вертолет ВМФ королевства, корабль переместился на юг. Последний раз «Синегорск» видели у берегов островов Силли.

По информации издания The Independent, последний зарегистрированный заход судна в порт состоялся три недели назад в Архангельске.

До этого сообщалось, что «зомби-танкер», вышедший якобы из России, около недели пугает военных трех стран. Судно с потерянным управлением дрейфует на входе в Гибралтарский пролив.

Ранее Германия отказалась пускать в свои воды российский «корабль-зомби».