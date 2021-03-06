В Париже полиция разогнала отдыхающих за несоблюдение ограничений

В Париже полиция разогнала отдыхающих на набережной Сены из-за несоблюдения дистанции и других ограничительных мер. Об этом сообщила префектура полиции в Twitter.

«Санитарные меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, не соблюдаются на набережных Сены. Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания», — говорится в сообщении.

К нему прикреплена фотография, на которой правоохранители сопровождают к выходу с набережной толпу людей.

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