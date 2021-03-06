Москвичей предупредили о снеге с метелью и сильном ветре

Москвичи получили экстренное предупреждение от ГУ МЧС России по Москве об ухудшении погодных условий, которые сохранятся до вечера воскресенья, 7 марта, передает ТАСС.

Жителей столицы предупредили, что их ожидает снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. Также вероятно усиление ветра, местами до 15-20 м/с.

В связи с непогодой водителям рекомендуется снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, МЧС советует обходить стороной шаткие конструкции.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.