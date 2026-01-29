Размер шрифта
Посол КНР выразил опасения из-за планов США по Гренландии

Посол КНР: притязания США на Гренландию подрывают стабильность во всем мире
realDonaldTrump/Truth Social

Притязания США на Гренландию дестабилизируют обстановку во всем мире. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия».

«То, что американцы делают — они хотят заблокировать, закрыть все эти каналы — это не только вопреки нашей воле, нашим интересам, это уже подрывает стабильность и мир во всем мире», — сказал он, отвечая на вопрос о последствиях планов Вашингтона на Гренландию.

Посол отметил, что против этого выступают не только КНР и РФ, но и другие страны. По его словам, нужно вместе «бороться с такими явлениями» и вместе работать, «чтобы гарантировать безопасность и свободную перевозку наших грузов».

На прошлой неделе газета The Times писала, что президент США Дональд Трамп совместно с генсеком НАТО Марком Рютте разработали основу для будущего соглашения по Гренландии. Оно предполагает запрет на инвестиции России и Китая в экономику острова, создание командного центра альянса в Гренландии и предоставление доступа к полезным ископаемым, а также введение для США «исключительного» режима.

Ранее Рубио заявил, что интересы США распространяются на весь мир.
 
