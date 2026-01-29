В России выявили схему обмана с блокировкой пенсий

Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их перейти на фишинговый сайт. Об этом сообщил РИА Новости эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

«Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени — подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Кучава, целью подобных рассылок, прежде всего, является намеренное стремление вызвать панику у человека. В этом состоянии жертва переходит на фишинговый сайт, который копирует интерфейс «Госуслуг». Самое опасное в этой ситуации, что пенсионер вводит свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС и, что самое критичное, СМС-коды.

На втором этапе этой схемы злоумышленники могут вновь связаться с жертвой, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга, ФСБ или других государственных органов. Они сообщают, что личный кабинет был взломан или есть несанкционированный кредит, после чего предложат вывести деньги на «защищенный» счет, находящийся под их контролем.

До этого стало известно, что в приложениях банков появится единая кнопка для жертв мошенников. Центробанк планирует унифицировать кнопку жалобы на мошенников в приложениях финансовых организаций.

Ранее в Подмосковье мошенники обманули участника СВО на миллионы рублей.