В Хабаровском крае опрокинулись железнодорожные цистерны с нефтью

В Хабаровском крае 18 цистерн с нефтью сошли с рельс, из-за чего 10 из них опрокинулись. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, пострадавших нет.

«Хабаровский край, Дальневосточная железная дорога, перегон «Дальневосточная – Форель». Произошел сход 18 цистерн с нефтяным топливом, в том числе с опрокидыванием 10 ... грузового поезда (всего 49 вагонов), пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждый опрокинутой цистерне находится от 61 до 67 тонн нефти.

Из-за инцидента ожидается задержка в движении трех пассажирских поездов.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту разлива топлива в реку в Кежемском районе Красноярского края. 2 октября в поселке Новая Кежма при перекачке в реку попало около 0,5 тонны топлива. До 9 октября компания, которой принадлежали нефтепродукты, пыталась устранить загрязнение самостоятельно, после чего сообщала о произошедшем в районный ЕДДС.