Один человек погиб в результате пожара в психоневрологическом интернате под Тверью
Ника Пикекатлет
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В результате пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства добавил. что также в результате пожара пострадали три человека.
«Да, один человек погиб, трое пострадали», — рассказал источник.
Причины пожара остаются неизвестными. На месте работают экстренные службы.
Ранее в пресс-службе МЧС рассказали о пожаре в населенном пункте Дергино, в результате которого пострадали четыре человека.
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