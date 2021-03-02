Один человек погиб в результате пожара в психоневрологическом интернате под Тверью

В результате пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства добавил. что также в результате пожара пострадали три человека.

«Да, один человек погиб, трое пострадали», — рассказал источник.

Причины пожара остаются неизвестными. На месте работают экстренные службы.

Ранее в пресс-службе МЧС рассказали о пожаре в населенном пункте Дергино, в результате которого пострадали четыре человека.