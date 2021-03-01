Следствие требует продлить арест Сафронову
Полина Рутковская
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) подала ходатайство о продлении ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.
«В суд поступило ходатайство о продлении Сафонову меры пресечения в виде содержания под стражей», – заявили в суде.
Вопрос о продлении ареста будет рассмотрен 2 марта, указано в сообщении.
Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ознакомился со всеми основными публикациями по делу против Сафронова.
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