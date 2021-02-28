Психолог рассказала о методах борьбы с перееданием на фоне стресса

Психолог Наталья Варская рассказала, как бороться с перееданием на фоне стресса.

Специалист считает, что те, кто заедает стресс, обычно вообще склонны к разного рода зависимостям.

«Чисто психологически это обусловлено тем, что такой человек, который за что-то цепляется (это не только переедания касается, но и алкоголизма, наркомании, игромании, шопоголики также сюда относятся), в принципе склонен к зависимостям. Но ему было проще выбрать такую — она наиболее простая», — объяснила Варская RT.

По ее словам, стресс можно снять и более безопасными способами. Необходимо найти то, от чего у человека также вырабатываются гормоны удовольствия. Например, нахождение на природе и наблюдение за ней или поход в музей.

Ранее был назван способ борьбы со стрессом и раздражением в пробках.