Два южнокорейских истребителя столкнулись из-за пилотов, начавших снимать фото и видео

Два южнокорейских истребителя столкнулись в воздухе после того, как их пилоты начали снимать фото и видео на телефоны, пишет Daily Mail.

Согласно отчету, столкновение двух истребителей F-15K произошло из-за того, что пилоты отвлеклись на съемку фото и видео на мобильные телефоны.

Инцидент случился несколько лет назад, однако его детали были опубликованы только сейчас. Один из пилотов, выполнявший роль ведомого, заранее сообщил о намерении сделать памятные снимки во время своего последнего полета в подразделении. По данным расследования, подобная практика на тот момент была распространена среди летчиков.

Во время возвращения на базу ведомый пилот начал фотографировать, а экипаж ведущего самолета также решил снять видео. Чтобы получить лучший ракурс, ведомый выполнил маневр с набором высоты и переворотом, в результате чего самолеты опасно сблизились. Попытка ведущего избежать столкновения путем резкого снижения не увенчалась успехом — истребители задели друг друга.

В результате столкновения были повреждены крыло одного самолета и хвостовое оперение другого. Оба пилота выжили и не получили травм, однако ремонт техники обошелся примерно в $500 тысяч.

После происшествия ведомый пилот был отстранен от службы, а позже покинул армию и устроился в коммерческую авиацию. Военно-воздушные силы пытались взыскать с него около $500 тысяч, однако он оспорил это решение.

По итогам проверки было установлено, что ответственность частично лежит и на командовании ВВС — из-за отсутствия четких правил, регулирующих использование личных устройств во время полетов. В итоге летчику предписали выплатить лишь часть суммы ущерба.

Ранее пилоты ВВС Финляндии были наказаны за рисование гениталий в небе.

 
