Путин проводит встречу с президентом Сейшельских островов

Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Лидеры на переговорах обсуждают развитие сотрудничества в торгово-экономической, политической и гуманитарной областях.

Эрмини в данный момент находится в России с рабочим визитом.

Кроме того, стало известно, что посольство Сейшельских островов планируется открыть в Москве в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Сейшелы выступают важным партнером Российской Федерации в Африке. Государства связывают давние традиции дружбы и взаимного уважения. Россия и Сейшелы в июне текущего года отметят 50-летие установления дипотношений.

До этого Путин заявил, что поток российских туристов на Сейшельские острова растет, существуют перспективы к дальнейшему увеличению числа отдыхающих.

Ранее Путин рассказал о врагах России и их планах.

 
Теперь вы знаете
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
